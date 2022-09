Kirill Käro mängib uues põnevikus tuntud Vene superstaariga: oleme poole filmist juba purki saanud ning võtted käivad täies hoos

„Oleme poole filmist juba purki saanud ning võtted käivad täies hoos. Võttepäev kestab kaksteist tundi jutti,“ räägib Kirill. Oksanaga mängib ta esimest korda ja koostöö on Kirilli sõnu sujunud väga hästi: „Ta on suurepärane näitleja, oma erilise iseloomuga ja seda on tunda ka kaadris.“