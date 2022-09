Tõnu Raadik imelisest pääsemisest: „Miks universum ei tahtnud, et mu elu ära lõpeb? Ju siis midagi on jäänud veel tegemata, et armuaega anti.“

Noorest peast alates sporti armastanud ja harrastanud muusik tunnistab, et Vaikse ookeani lainetesse hüpates ei mõelnud ta sekunditki looduse stiihiale. Tõnu suutis küll imekombel ja omal jõul veest välja kaldale rabelda, aga seda peaaegu et elu hinnaga. Oma pääsemist nimetab ta imeks, mille taga on ühelt poolt materiaalne maailm, teiselt pool miski kõrgem vägi. „Midagi on mul jäänud veel tegemata, millepärast armuaega anti,“ usub Tõnu. Kirikusse küünla viimise asemel valmib tal sügisel tänutäheks headele inimestele omaloominguline tänuplaat.