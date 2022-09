„PUUDUTA MIND“ 244. SAADE | Dali Getter Karat: kui tunned et väärid küllust ja armastust, alusta manifesteerimisega

Igal nädalal kostitame sind põneva veebisaatega „Puuduta mind“, kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, haldjad, elukunstnikud, teadlased, koolitajad, hüpnotisöörid ja paljud teised põnevad persoonid. Müstilistele teemadele pühendunud ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi külaliseks on õnnekoolitaja Dali Getter Karat. „Inimesed, palun proovige manifesteerimise väljakutset ja te veendute, kui oluline on osata õigesti unistada, hoida oma sagedus kõrgel ja elada sellist elu, mida unistasid, mitte millega leppisid,“ soovitab Dali.