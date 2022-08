HÜVA NÕU | Ettevõtja Rivo Küti: miks keegi ei rääkinud mulle noorena sellest, et tööd tuleb targalt teha?

Ettevõtja Rivo Küti perekonnas rahatarkusest väga ei räägitud ja tööl käimine tundus noore mehe jaoks kõige loogilisem lahendus. Tal oli selge arusaam, et elus kuskile jõudmiseks tuleb teha rasket tööd ja kõvasti pingutada. „Kui gümnaasiumi lõpus peaks tegema kõige tähtsamaid valikuid, siis ma ei teadnud lõpuni välja, mida tegema hakkan või kuhu lähen. Keegi ei rääkinud ka sellest, et tööd tuleb targalt teha. Vanaisa rääkis alati, et tööd tuleb teha ja hoida,“ sõnab ta.