Saskia Alusalu osaleb tantsusaates: see saab olema minu jaoks suur väljakutse

Saskia ei salgagi, et kui saatetiim temaga ühendust võttis ning tantsusaates osalemiseks ettepaneku tegi, oli ootamatut pakkumist tarvis mõnda aega kaaluda. „Kui keegi oleks mind lihtsalt tantsutrenni kutsunud, ilma selle saateta, oleksin ma kohe jah-sõna öelnud. Kuna lisaks trennidele on ka saade, siis ma tükk aega mõtlesin, kas jõuan seda teha või mitte,“ räägib Saskia. Nimelt on tal käsil ka päevaõppes füsioteraapiaõpingud Tartu ülikooli meditsiiniteaduskonnas. See tähendab, et enda aega ja energiat on vaja panustada mitmel rindel ja eri linnades. Küll aga sümpatiseeris Saskiale saate heategevuslik eesmärk, mis haakub vägagi ka ülikoolis omandatava erialaga. Nimelt toetab saade Eesti vähiliidule uue põlvkonna liikuva kompuutertomograafi soetamist. „Kuna ma õpin meditsiiniteaduskonnas, siis tervis on kindlasti minu jaoks väga oluline. Tore on olla osa sellest suurest eesmärgist,“ räägib ta, miks otsustas siiski esmapilgul pöörasena paistnud proovikivi vastu võtta.