SASKIA ALUSALU OSALEB TANTSUSAATES: on ju ka natuke pöörane eeldada, et kuue nädalaga saaks kellestki võistlustantsija

„Üritan tantsusaadet võtta pigem lõbususe ja kergusega, mitte läbi higi, vere ja pisarate. Minu jaoks ongi siinkohal kõige olulisem, et see oleks nii mulle endale kui ka loodetavasti teistele meelelahutuslik. On ju ka natuke pöörane eeldada, et kuue nädalaga saaks kellestki võistlustantsija,“ sõnab endine tippsportlane Saskia Alusalu. Nimelt on just tema üks järgmistest „Tantsud tähtedega“ osalejatest, kelle tantsutreeneriks saab sel põnevust pakkuval teekonnal oma ala tipptegija Marko Kiigajaan.