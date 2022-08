ÕL VIDEO | „TA PEAB IKKA TÕSISELT TÖÖD TEGEMA!“ Reet Linna muretseb, kuidas Jüri Ratas tantsusaates hakkama saab

Kolmapäevasel ERRi sügishooaja avapeol avaldas nii mõnigi sealne telenägu, et hakkab kaasa elama TV3-s näidatavale „Tantsud tähtedega” uuele hooajale. Uurisime ka ise tantsusaates osalenud Reet Linnalt, kuidas võiks seal minna riigikogu esimehel Jüri Ratasel. Reet Linna arvamus on konkreetne: mitte just elu parimas vormis poliitikul saab olema keeruline.