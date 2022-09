REPORTAAŽ | PÄEV TRELLIDE TAGA! Kriminaalide kantsis tekivad paanikahood meestel endalgi. Pealtnäha tavaliste inimeste toimikute nägemine võtaks ka ise hirmust värisema

Sõidan teisipäeva hommikul kella seitsme paiku Rae vallas asuvasse Tallinna vanglasse. Kompsukesed käes, sammuvad kõnniteel mulle vastu keskealised meesterahvad. Kui algselt mõtlen, et meeste näol on tegemist vabanenud vangidega, selgub hiljem, et tegu on hoopiski avavangidega, kes saavad reipal sammul hommikuti tööle suunduda.