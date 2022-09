TERE, KOOL! | FOTO | Blogijapaar Marimelli poeg alustab kooliteed hinnatud erakoolis. Mari-Leen: alguses mõtlesin, et ei suuda lapsega koos koolitükke teha

Mari-Leen Albersi poeg Hedon alustab esimest klassi Rocca al Mare koolis. Kui esialgu valdas ema hirm, et peab koos pojaga hakkama hilisõhtuni koolitükke lahendama, siis nüüd läheb ta esimesele septembrile vastu hea tundega. „Ma ei muretse tegelikult väga millegi pärast. Arvan, et tema saab kindlasti hakkama ja see kool on juba lihtsalt nii äge, et seal saavad kõik hakkama,“ on ta entusiasmi täis.