TERE, KOOL! | FOTOD | Helmete laps läheb usukallakuga kooli. Ema Eeva: pean ainsast pojast rohkem lahti laskma

„Martin on Kaarli koguduse liige ja oli ka selle kooli asutamise juures. Meile on oluline, et lisaks tavatundidele toimub selles koolis ka usuõpetus. See on suur asi tänapäeval, et kool ja kodu on väärtusküsimustes ühel ja samal lainepikkusel,“ põhjendab koolipoisi ema.