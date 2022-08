AIDAA, „MAAHOMMIK“! Saatejuht Mari Fleming: „Perekond on ju ikkagi number üks."

Peagi Kerli Dellole saatejuhikoha vabastav Mari Fleming nendib, et igal otsusel on nii raskeid kui ka kergeid aspekte. „Kõige raskem oli lahkumisotsuse juures see, et mul on alati seda tööd tehes olnud missioonitunne. „Maahommikul“ on oma missioon. Kui käisime noortel peredel külas, ütlesid nad tihti, et on saate püsivaatajad. Ja kui nad nägid, et teised noored on saanud maal hakkama, said nad sellest innustust linnast ära kolida. Saade andis neile reaalselt julgust minna maale elama. „Maahommikul“ on mõju ja see on lahe!“