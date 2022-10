„PUUDUTA MIND“ 250. SAADE | Johann Urb: seened näitasid mulle kogu pilti ja sain aru, kui loll olen olnud

Johann Urb kolis 17-aastaselt oma isa, Tarmo Urbi, juurde Ameerika Ühendriikidesse. Alguses tegi mees New Yorgis modellitööd ja see viis ta hiljem näitlemise juurde. Johann on osalenud modellina tuntud moefirmade reklaamikampaaniates ning moeetendustel. Nüüdseks õpetab Johann inimestele hingamist, meditatsiooni ja vaimseid praktikaid ning peab oma missiooniks, et püramiidhingamine jõuaks võimalikult paljude inimesteni.