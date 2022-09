ÕL TV | Silvia Ilvesele kingiti kontserdil karp ajuga: see oli publiku seast keegi vaktsiinipooldaja

Tšellist Silvia Ilvest, kes tähistas 31. augustil oma 30. sünnipäeva, ootavad uuel kümnendil ka mitmed uued algused: ta töötab nüüd täiskohaga Rahvusooper Estonia orkestris, alustab soolokarjääriga ning pühendub iseendale, seljataga hiljutine lahkuminek tšellist Marcel Kitsest. „Hetkel mõtlengi, et jumal tänatud, et me ära ei leppinud, sest ma praegu jälle nutaks,“ sõnab Ilves.