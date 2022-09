TERE, KOOL! | FOTOD | Veronika Portsmuthi tütar alustab kooliteed täiesti uues koolis: loodan, et oskan talle parimal moel toeks olla

Dirigent Veronika Portsmuthi ja bändistrateeg Ants Lusti tütar Ingel Miina sai tarkusepäeva pidulikul aktusel kätte oma elu esimese aabitsa. Nimelt alustab ta oma kooliteed sel sügisel uksed avanud Tallinna muusika- ja balletikoolis MUBA. „Ingel Miina alustab harfi erialal õppimist, ehk seal on kohe selline spetsiifika juures,“ räägib ema Veronika. Värske koolijütsi ema tunnistab, et loomulikult on tema süda uue elukorralduse eel mõnevõrra murelik. „Selles mõttes on see hea mure: kuna nii kool kui edasised väljakutsed on põnevad – ja ka minu erialaga seotud – siis ma loodan, et oskan talle parimal moel toeks olla,“ räägib ema.