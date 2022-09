15 PÕNEVAT FAKTI! Sarjas „Oranž on uus must“ näeb päris vange ja kuuleb korduvalt nalja, mida pole tegelikult olemas

Seriaal jutustab Litchfieldi naistevangla elanikest, kes tülitsevad ja lepivad, armuvad ja lähevad lahku ning teevad suurejoonelisi žeste. Vanglasari on andekalt kirjutatud, oskuslikult lavastatud, suurepäraselt mängitud ja seda läbib armastus oma ebatäiuslike tegelaste vastu. Seda sarja tehti seitsme hooaja jooksul 91 osa, mis jõudsid vaatajateni aastatel 2013–2019. See on saanud auhinnatseremooniatel kümneid nominatsioone ning on kuulutatud üheks paremaks teleseriaaliks.