HÜVA NÕU | RETSEPTID | Ka alkovaba elu on väga nauditav - 4 kõige popimat kokteili

Rändav baar sai alguse aastal 2020 ning sedaviisi, kuidas inimesed on valmis alkovabasid kokteilialternatiive proovima ja mekkima, kogub aina tuure juurde. Esimesel aastal käis baar lennus vaid korra suve jooksul, eelmisel aastal neli korda ning sel aastal on Kainel Kärbsel tehtud 20 lennupäeva. Iga korraga levib alkovaba kokteili lugu üha kaugemale ja idee, et ka alkovabalt on elu väga nauditav, jõuab aina rohkemate inimesteni.