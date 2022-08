„Apteeker Melchior“ jõuab välismaale

Global Screeni rahvusvaheliste hangete ja kaasproduktsioonide asepresident Ulrike Schröder kommenteeris: „Meid innustas Eesti kinopubliku reaktsioon ja kõrge huvi „Apteeker Melchiori“ filmi vastu, mida kinnitavad kassatulemused. Triloogia on tõeliselt kaasahaarav. See on täis saladusi, seiklusi ja põnevust ning filmide väärtust tõstab see, et suurele ekraanile on toodud keskaegse elu müstiline ja kohati kummituslik olemus. Oleme veendunud, et „Apteeker Melchiori“ filmid on endiselt nii Eestis kui ka paljudes teistes riikides edukad.“