Aeda tekkisid mururingid. „Äkki see on sõnum teispoolsusest?“

Ühe Harjumaa aleviku elanik Raul avastas paar nädalat tagasi, oma 72. sünnipäeval, et tema aeda on tekkinud kolm mururingi. „See ei pruugi juhus olla, et ma need just oma sünnipäeva paiku avastasin,“ mõtiskleb ta. „Aasta tagasi läks minu abikaasa... Vähiga. Võib-olla on see sõnum?“