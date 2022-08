Skulptor Tiiu Kirsipuu kujundatud mälestusplaatidel olevad jäljed ei ole n-ö elusuuruses jäljed, sest kõigi omaaegsete teatritegelaste jalajälge ei ole enam võimalik saada. Nii on kõigi estoonlaste jalajäljed ühesuurused ja sümboolsed, meeste omad erinevad vaid talla all oleva mustri poolest, naiste jalajälgedel on kujutatud kas kontsa- või varvaskingad. Mälestusplaate neile, kes on eri aegadel andnud teatrile mõtte ja sisu, on paigaldatud traditsiooni algataja, lavastaja ja teatritegelase Arne Miku eestvedamisel alates 2007. aastast, kui vanast teatrimajast uude liikumise tähistamiseks said esimesed jalajäljed Estonia teatri asutajad Theodor Altermann ja Paul Pinna. Raha idee jätkamise elluviimiseks on kogutud iga-aastase Estonia teatrilaada müügist.