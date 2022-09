„MIS MUSS ON?“ | TikToki-staar ja laulja Nika Marula: Eestis ei ütle me „oh ei“, vaid „t**a“!

Nika Marula on Kundast pärit neiu, kes on pidanud enda lauljakarjääri täiesti nullist üles ehitama. Seetõttu on ta õnne proovinud paljudel välismaa lauluvõistlustel. „Venemaa, Läti, Leedu, Soome, Eesti, Ukraina, Valgevene, Kasahstan, Aserbaidžaan…“ loetleb neiu ette riike, kus ta on esinemas käinud. Laulnud on Nika alates hetkest, kui ennast mäletab. Tõsi küll, väljaspool kodu hakkas ta laulmisega tegelema 14-15aastaselt.