Endel Simmermanni poeg Aivar: „Isa elas oma elu ega kahetsenud midagi, mida oli teinud.“

No kes ei mäletaks seda ekstsentrilist näitlejat, kellel piisas vaid lavale või teleekraanile ilmumisest, et see hetkega täita ja oma olemusega vaatajat lummata.

Eelkõige meenub Moskvas GITISe Eesti stuudios õppinud Endel Estonia operettidest, kuuldemängudest, kuid ka arvukatest televisiooni huumorisketšidest ning Sulev Nõmmiku kultusfilmidest. Mis siis sellest, et tal neis episoodilised rollid olid. Ilmselt oleks tema karisma, reljeefne näoplaan ja füüsiline kogukus varjutanud ekraanil ära nii mõnegi peaosalise sära.

Samuti näitlejaks õppinud poeg Aivar (63) on justkui isa suust kukkunud, kuid valis endale viimaks siiski teise tee.