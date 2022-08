ARVUSTUS | „Rannamaja“ on koos oma võlude ja valudega tagasi! Juba esimeses osas kõlavad solvangud: tartlased ei kõlba kuhugi ja tüdrukud pole kuigi ilusad

Kui Go3 tõsieluseriaal „Rannamaja“ on kõigest viis minutit kestnud, hakkab juba selgeks saama, kes on noortest kõige sõnakam. See on kõrk pealinna piiga Cassandra, kelle suust lendab eetrisse igasuguseid äärmuslikke väljaütlemisi. Näiteks: „Tartu inimese kohta oled sa üsna normaalne“ ja „Vaataks ilusaid Eesti mehi, aga veel pole ühtegi näinud.“ Kuid ka teised ei jää võlgu!