ÜLEVAADE | ISESEISVALT TÄHTEDE POOLE! Tuntud eestlased, kellel on koolitee pooleli jäänud

Kristina Suuroja (end. Pärtelpoeg) tunnistas selle aasta juunis Õhtulehele antud intervjuus, et tal jäi kool pooleli 11. klassis. „Mul oligi mingil hetkel valida, kas olen koolis ja kodutu või käin tööl ja mul on kodu. Töötasin öösiti, pool aastat suutsin nii. Lõpetasime Clazzis alati kell 4 öösel, magasin kaks tundi ja läksin kooli. Aga lõpuks on nii, kui sa teed öö läbi tööd, siis istud küll koolipingis, aga aju ei võta. Otsustasin jätta kooli pooleli. Olen põhiharidusega, sest mul ei olnud energiat, et käia koolis ja tööl. Käisin tööl, sain oma raha, et elada ja see oli minu jaoks tähtsam.“