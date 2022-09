TERE, KOOL! | FOTOD | Kaarel Nurmsalu poeg läheb esimesse klassi: ta eelistaks niisama ringi joosta

„Meie laps läheb Kindluse kooli,“ rõõmustab endine suusahüppaja ja kahevõistleja, nüüd Coop pangas erakliendi igapäevapanganduse tootejuhina töötav Kaarel Nurmsalu (31). „Henry on realistlik ja väga kooli minna ei soovi – eelistaks niisama ringi joosta,“ kirjeldab Nurmsalu lapse emotsioone ja lisab, et nii ema kui ka isa on ootusärevuses.