OODATUD JA OOTAMATU! Kerli Dello naaseb telesse: olin pikalt arvanud, et telemaja uksekaarti mul enam kunagi olema ei saa

ETV ekraanile naasev „Maahommik“ alustab sel sügisel uue saatejuhiga, kelleks on Kerli Dello. „Lehma ma ei karda ja tean, mis lill on tagetes. Ma arvan, et „Maahommik“ sobib mulle!" ütles sel sügisel saatejuhina tele-ekraanile naasev Dello.