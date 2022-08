ÕL VIDEO | KUULUS TIKTOKIS | Makaronilembelisest Tartu poisist sirgus noor pastaboss! Alex Aus: YouTube õpetab rohkem kui kool

Tundub, et kokakuulsusest lahti saada on Alexil keeruline. „Kui teed videoid ja oled kogu aeg pildis, siis eks nii ongi. Ma ei saa Elva järve ujumagi minna, kui hõigatakse, et õu, sa oled see tiktokker ju! Vahel tahaks uudishimulike pilkude eest ikka kõrvale minna ka.“

Ka on noorte pastameistrite jaoks suur mure see, et nende ümber tiirleb liialt palju kaunitare. „Paar tšikiitat on ikka külge hakanud lööma! Pastaljano klienditeenindajal Kasparil on rinnasilt kirjaga „IT-spets“ ehk ilusate tüdrukute spetsialist. Igal korral, kui ta näeb mimmut, peab ta küsima numbri ja see läheb meile arhiivi. Meil on bussis salakastis stack mimmudest, kes hakkavad reede õhtul saama telefonikõnesid,“ räägib ta naerdes.

TikToki ei sattunud Alex aga lihtsalt koroonaigavusest nagu paljud teised, vaid see oli vägagi teadlik valik.