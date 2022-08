Venemaa mullune eurolaulja langes sõjavastasuse eest küberterrori küüsi

Manizha Sangin on nimetanud Venemaa poolt algatatud sõda vennatapuks, mis tema sõnul toimub Vene rahva tahte vastaselt. BBC Newsi teatel püütakse lauljannat koordineeritud netikampaania abil persona non grata'ks muuta. Mitmed suvised kontserdid on ära jäetud, sest netitrollid on avaldanud korraldajate kontaktandmed ning neile on saadetud ähvardusi ning tungivaid nõudmisi Manizha kontsert ära jätta. Ähvardusi saavad ka Manizha ja tema tiim.