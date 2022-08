Vesa-Matti Loirile ei korraldata riiklikke matuseid

77aastane Loiri suri 10. augustil vähki. „Vesa-Matti Loiri on meie iseseisvusaja armastatumaid ja suuremaid artiste,“ ütles Soome valitsus eesotsas peaminister Sanna Mariniga oma avalduses. „Ta on liigutanud mitme põlvkonna vältel lugematuid soomlasi. Seetõttu soovime kogu valitsusega tema mälestust austada,“ vahendab Iltalehti.

Avalduses märgiti, et Soomes korraldatakse riiklikke matuseid eeskätt presidentidele. Valitsus on Loiri matustel kindlasti esindatud ja meelelahutusstaari hauale asetatakse tema mälestuseks pärg.

Loiri kauane ekraanipartner, nii „Spede Show'st“ kui „Vesku Show'st“ tuttav näitlejanna Hannele Lauri kinnitas Iltalehtile, et Loiri oleks kindlasti soovinud tagasihoidlikke matuseid. Lauri usub, et Vesku soovinuks, et tema tuhk heidetaks Inari järve Lapimaal - tal oli seal kandis suvekodu, kus ta armastas olla. „Kindlasti ei oleks ta tahtnud, et tema matustest mingi tsirkus tehtaks.“