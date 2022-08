Rasket kopsuhaigust põdev Norra kroonprintsess nakatus koroonaviirusega

Soome väljaande Seiska teatel on kroonprints Haakoni abikaasal tavapärased koroonaviiruse sümptomid. Mette-Marit on arstide valvsa pilgu all, sest kuulub kopsuhaiguse tõttu riskirühma. Kroonprintsessil on diagnoositud kopsufibroos, mille puhul tekib kopsukoes sidekude, see aga takistab normaalset gaasivahetust.