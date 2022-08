SEKSISTLIK IIDOL: Andrew Tate sisendab noortele, et „Naine on ise osalt vägistamises süüdi“ ja „Naine on mehe omand.“

„Kui naine kasvõi räägib teise mehega, siis on ta petja. Kui mees aga magab suhtes olles teiste naistega, siis on see aktsepteeritav, kuna lojaalne suhe ühe naisega on liiga „gei““ – just sedasorti seisukohtadega on Andrew Tate tekitanud sotsiaalmeedias tõelise keeristormi. Kes see suupruukija õieti on? Kas teda saab kuidagi ohjeldada?