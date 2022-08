Sylvester Stallone lahutab 25 aastat kestnud abielu - kas põhjuseks on koer?

Kui hiljuti levis uudis, et Sylvester Stallone on asendanud oma naist Jenniferi kujutava tätoveeringu koerapildiga, kahtlustati, et kuulsa paari abielu on karil. Stallone'i esindaja kinnitas, et kõik on korras - kuid nüüd saabus uudis lahkuminekust.