Räppar ja muusik villemdrillem osaleb tantsusaates: kui ainult puusade liigutamise eest saaks auhindu, oleksin poodiumil

Villem räägib, et huvitaval kombel pöörduti tema poole plaadifirma vahendusel. „Otse minu poole ei pöördutudki alguses, küsiti tähtsatelt ninadelt enne üle, kas see on okei ja võib,“ selgitab ta muiates. Seejärel rääkis Villem tantsusaate peaprodutsendi Raivo Suvistega ja sai kokku oma tulevase tantsupartneri Greta Korjuga. „Kohtusime salaja, keegi ei teadnud, et selline asi üldse toimub. Arutasime natuke omavahel seda asja.“