Joonatan Mäggi tagus Bachi noodid sepiseks

Eesti kunstiakadeemia lõpetanud muusikuhingega kunstniku sepistatud taieses on teraslatid küll proportsionaalses pikkuses nootidega ning olemas on mõistagi ka pausid, kuid teraslatte paraku mängida ei saa. Kunstnik tõdes, et tema esimene elukutsevalik oli talle muusika. Seetõttu oli tal juba kooli algusest saadik soov ja tahtmine ühendada vähemalt ühes töös muusika ja metall. Idee vormus jupikeseks ühest Johann Sebastian Bachi sonaadist. Sepistatud sai teos mõõtkavas, mida kooli töökoda võimaldas. Kunstiteose noodid kaaluvad 353 kilo. Lisaks teraslatte hoidev puitkarkass. Kõige kõrgema noodi pikkus on kaks meetrit ja 39 sentimeetrit. Teos on umbes kuus meetrit pikk. „Kõige kergem oli realiseerida kahte pausi,” tõdeb kunstnik. Kuidas terasnoodid helisevad, seda autor paraku ei teagi, kuna need ei ripu mitte laes, vaid on puukarkassile kinnitatud. Kiusatus sepavasaraga valmis teosele virutada, oli mõistagi olemas.