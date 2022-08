Demi Lovato uimastisõltuvus sai alguse juba lapsepõlves

Äsja 30aastaseks saanud endine lapstäht rääkis podcast'is „Call Her Daddy“, et elas varateismelisena üle autoavarii. „Mulle kirjutati välja opiaadid. Ema ei arvanud, et peab oma 13aastase tütre eest opiaadid luku taha panema, aga selleks ajaks ma juba jõin. Mind kiusati ja ma otsisin põgenemisvõimalust,“ vahendab People.

Kui ema nägi, kui kiiresti kanged valuvaigistid kaovad, peitis ta need Demi eest ära. Lovato mõistab nüüd, et intsident pidanuks mõjuma talle hoiatavalt. Oli ta ju veelgi varem jooma hakanud. Järgnesid eksperimendid kokaiiniga, kui tüdruk oli 17. „Mulle meeldis see liiga palju.“ 18aastaseks saades oli Lovato sunnitud juba võõrutusravile minema.

Neli aastat tagasi polnud palju puudu, et Demi oleks üledoosi tagajärjel surnud. Hiljuti tunnistas ta, et toona elas ta üle kolm insulti ja südamerabanduse. „Arstid ütlesid, et mind lahutas surmast viis kuni kümme minutit.“ Lovato paljastas ka, et tal tekkis üledoosist ajukahjustus, mille mõjud on tänini tunda.