„PUUDUTA MIND“ 243. SAADE | Homöopaat Elery Tammemägi: immuunsüsteem ei saa sõda alustadagi, kui sa tood juba NATO väed kohale

Igal nädalal kostitame sind põneva veebisaatega „Puuduta mind“, kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, haldjad, elukunstnikud, teadlased, koolitajad, hüpnotisöörid ja paljud teised põnevad persoonid. Müstilistele teemadele pühendunud ajakirjanik Sirje Presnal ja Õhtulehe veebi loovjuht Anu Saagim on seekord külas imearmsas ravikunsti koolitus- ja teraapiatoas Väike Uba, kus perenaiseks homöopaat Elery Tammemägi. „Meil Eestis ei ole kahjuks homöopaatiat arstide õppeprogrammis, aga käsiraamatute abil saab iga inimene end tülikate viirushaiguste, seedeprobleemide või muude tervisehäirete puhul väga tõhusalt aidata,“ on Elery veendunud.

Vaata videot!