KÄHMLUS VARAHOMMIKUSES VANALINNAS: Drag queen Paul Holmberg läks poemüüjaga kiskuma: see on homofoobia! Tuvakaamera salvestus aga paljastab: lendasid salatikarbid ja käisid jalahoobid

Teisipäeva varahommikul lahvatas Tallinna vanalinna toidupoes kaklus tuntud geimehe Paul Holmbergi ja kaupluses töötanud müüja vahel. „See on homofoobia,“ süüdistab tuntud meigikunstnik ja drag queen Kolmjala kaupluse müüjat nii verbaalses kui füüsilises vägivallas. Toidupoe juhataja sõnul oli aga Holmberg ise bravuuri täis. „Ta [poemüüja - toim] on siin üle aasta töötanud ja temaga pole kunagi probleeme olnud. Öeldakse pigem, et ta on väga tore müüja,“ kaitseb ta oma kaupluse töötajat. Õhtuleht käis teisipäeva lõuna paiku Kolmjala poes, uurimaks, milline oli siis tõepoolest varahommikuste sündmuste käik.