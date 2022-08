HÜVA NÕU | Ettevõtja Kristi Uibokand: lapsepõlvest saati on meile pähe taotud, et raha ei kasva puu otsas - nüüd tean, kasvab küll

Kristi Uibokand on vabakutseline tõlkija Pärnust, kes erinevatel eluperioodidel on elanud nii Kuressaares kui ka Tallinnas. Viimased 15 aastat on naine püsivalt aga hoopis Tartus elanud ning praegu kuhugi mujale kolida ei plaani. Kristi investeerimisteekond sai alguse umbes kaks aastat tagasi. Senimaani oli ta pigem usin säästude koguja, kuid ei osanud nende säästudega midagi peale hakata. Alates maikuust on naine osanik ühes ühisettevõttes, mille tulevikuplaanid on palju suuremad, kui ta kunagi unistada oleks julgenud.