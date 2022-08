VASTU KÕIKI OOTUSI: diskolegend saab 56aastaselt esimese lapse

Sel pühapäeval avaldas paar retrostiilis foto, kus on näha Melinda kõhukumerus. „Elu on suur ime. Jaanuaris tuleb meile perelisa,“ seisis allkirjas.

„See on uskumatu tunne ja tohutu rõõm,“ ütles Eriksson Rootsi lehele Aftonbladet. Melinda lapseootus täidab muusikut aukartusega. „Olen elanud kaua veendumuses, et ma ei saa lapsi. Aga juhtus hoopis nii!“

Paaril on plaanis rajada ühine kodu – praegu on ühel elamine Stockholmis ja teisel Vadstenas. Jacobs on kogenud lapsevanem: tal on omad lapsed, lisaks on ta tegutsenud asendusvanemana. Enne koduperenaiseks hakkamist töötas Melinda psühhiaatriaosakonna õena.