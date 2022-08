HÜVA NÕU | Mis vahe on ise korjatud ja apteegist ostetud taimedel?

Paljud meist on kas teadlikult või alateadlikult elu jooksul kasvõi korra mõnda ravimtaime kasutanud. Külmetuse korral teeme näiteks pärnaõitest teed ja sööme kõrvale vaarikamoosi, õhtuti joome rahustavat piparmünditeed – nii on esivanemad õpetanud ja teame, et need nipid aitavad. Loodusterapeut Mai-Liis Kivistik annab nõu, milliseid ravimtaimi peaks suve lõpupoole endale koju korjama ja mis vahe on ise korjatud ja apteegist ostetud taimedel.