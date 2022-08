FOTOUUDIS | Stiilsed noored! Uudo Sepp väisas filmipidu brüneti kaunitari seltsis

Vendade Eskode värske filmi esilinastusel jäi Uudo Sepp fotograafi kaamerasilma ette šikki sebramustrilist kleiti kandva kaunitari seltsis. Küsimusele, kas stiilse neiu näol on tegu Uudo uue südamedaamiga, vastab laulja muigelsui: „Ei, tema on üks minu parimaid sõbrannasid. Ta on tõesti tore, ilus ja kõike muud. Seepärast võtsingi ta üritusele kaasa, et ma saan temaga tohutult hästi läbi. Tema nimi on Marianne.“