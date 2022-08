VIDEO | Michael Bublé naine sai pärast ränki katsumusi taas perelisa

Luisana avaldas oma lapseootuse veebruaris abikaasa uues muusikavideos „I’ll Never Not Love You“. Nende esikpoeg Noah saab homme üheksa-aastaseks. Noorem poeg Elias on kuuene ja tütar Vida neljane. Perel on seljataga suured katsumused: Noah oli kolmene, kui tal diagnoositi maksavähk.

Bublé on võrrelnud nende toonasi üleelamisi põrguga. Kui Noah oli tänu arstide jõupingutusi viimaks terveks saanud, ütles Michael lavale naastes: „Ma olen põrgus käinud. Ma ei räägi kogu lugu isegi oma sõpradele, sest see teeb liialt haiget. Ta on minu poiss, ta on superkangelane ja ei pea seda kõike uuesti läbi elama. Ja teate, pärast seda kõike, mis me läbi oleme elanud, tundub põrgu olevat päris hea koht puhkuseks.“