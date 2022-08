Liis-Katrin Avandi: muretsesin, et äkki Märt on isana täielik tropp

Ta räägib, et esimese lapsega oli neil rohkem labiilsust ning rahunemine ja mõistmine, millised lapsevanemad nad olla tahavad ja on, saabus pärast poeg Alberti esimest eluaastat.

„Aasta aega oli raske aeg, aga arvan, et see on kõigil nii. Esimese lapsega tuleb reaalsus nii tugevalt koju, et ma ei imesta, kui lahku minnakse sellepärast, et raske on. Sa oled teistsugune järsku, sa vastutad kellegi teise eest ja tahad õudselt palju head, aga välja kukub kuidagi imelikult,“ selgitab ta. Lisaks tundus neile alguses, nagu last peaks kohe kasvatama ning vaimselt ja füüsiliselt arendama hakkama. Tema sõnul õpetas Albert hoopis neid ja nad kasvasid koos temaga.

Saates peatuti ka väga valusal teemal — poeg Alberti surmal ja leinal. Albert suri 2012. aasta jaanuaris viieaastaselt – ta võitles 19 kuud neljandas staadiumis avastatud vähiga.

Liis-Katrin nendib, et rängas leinas ei aita üldse mitte midagi, see aeg tuleb üle elada ja sellest tuleb läbi murda. „See, mis inimesed ütlevad, et aeg parandab haavad, ja teised trafaretsed laused — need kõlavad õõnsalt. Kuigi see võib tõsi olla, sest jah, täna ma vaatan kümme aastat tagasi ja aeg parandabki haavad, aga see haav on seal all ikkagi olemas – ta ei ole veritsev, ta ei suuna mu elu, ma ei jää leina kinni nii, et see defineeriks mind või käsiks mul kuidagi käituda,“ jagab ta enda tundeid.