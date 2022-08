ÕL VIDEO | KUULSUSTE PALJASTUSED: seitse fakti, mida sa roosiaia vastuvõtu külaliste kohta veel ei teadnud

Mis on ühist presidendi roosiaia vastuvõtu külalistel Anne Veskil, Jüri Ratasel, Heidy Purgal, Reet Härmatil, Taavi Rõivasel, Janek Õiglasel ja Reet Linnal? Vastus on lihtne: neil kõigil on piduliku kostüümi varrukasse peidetud avalikustamata fakt oma elust. Kui mõni neist lugupeetud inimestest soostub oma saladuse paljastama, siis on ka neid, kes küsimusele ei vasta. Niisiis – mis varrukates peitub?