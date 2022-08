GALERII | HIGIST NÕRETAV PUBLIK! Islandi tehnotrio GusGus endaga külma kaasa ei toonud

„Ma tilgun,“ teatab üleni märg mees pühapäeva õhtul tehnoklubist välja astudes. Ta pole ainus – kõik, kes GusGusi kaemas käisid, on märjad nagu kassipojad. Vähe sellest, et põhjamaine GusGus kütab nagu saunakeris, on klubis õhutusega seisud kehvad ja temperatuur tõuseb kiiresti üle 40 kraadi.