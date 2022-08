HÜVA NÕU OSHOLT | 4 stressi vähendavat tehnikat inimestele, kellel pole mediteerimiseks aega

Osho kirjutab oma raamatus „Meditatsioon hõivatud inimestele. Stressi vähendavad tehnikad inimestele, kellel pole mediteerimiseks aega,“ et pingel pole midagi pistmist sellega, mis on meist väljaspool, vaid see on seotud meie sees toimuvaga. Inimesed leiavad alati välise vabanduse, et oma pinget endale seletada, sest pinge all ilma igasuguse põhjuseta olla, tundub rumal. Aga pinge pole meist väljaspool, vaid see on ebaõiges elustiilis.