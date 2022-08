ÕL VIDEO | Medalisangar Õiglane väisas esmakordselt roosiaia pidu: hea on olla tagasi kodumaal!

Nüüd kavatseb medalisangar veel Eesti suvest viimast võtta ja nautida. "Väga mõnus on Eestis olla – kuna ma olen suurema osa ajast Ameerikas, siis Eestisse tulek on alati väga hea. Tahaksin siin rohkem olla, ent hetkel on töö ikkagi Ameerikas. Aga alati kui ma tagasi tulen, on hea meel siin olla ja Eesti inimesi näha. Olla eestlane on privileeg,“ sõnab mees.