FOTOD | Skandalne kunstnik Merike Estna avas personaalnäituse, kus näitas esmakordselt ka oma pisibeebit ja mehhiklasest kaasat

19. augustil avati Kai kunstikeskuses Merike Estna personaalnäitus „Muld ei hoia meie armastust“. Näitus on kunstniku omamoodi mini-retrospektiiv, kus on eksponeeritud nii mahukad seeriad uusi teoseid kui ka paljud varem Eestis esitlemata tööd. Viimaste seas näiteks spetsiaalselt Estna 2019. aasta Moderna Museet Malmö näituse jaoks valminud suuremõõtmeline maal „Ohustatud aegade ookean“ ja esmakordselt 2021. aastal Londonis Bosse & Baum galeriis näidatud käsitsi kootud mastaapne vaip „The House of the Tragic Poet“.

Vaata pilte!