ÕL VIDEO | Martin ja Eeva Helme pidutsesid pärast pikka pausi taas roosiaias: natuke tunneme kodusest tähistamisest puudust!

„20. augustit oleme pidanud ikkagi oma maakodus – lööme kodu ilusti uhkelt lippudesse- värvidesse ja kutsume külalisi. Natukene tunneme isegi puudust sellest oma kodusest peost. Teisest küljest on see nüüd esimene suur vastuvõtt, mille on president Karis teinud. Mõtlesime, et see pole võib-olla viisakas, kui me siis kutsele ei reageeri,“ sõnas Helme.