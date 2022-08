FOTOUUDIS | Braavo! Moeekspert Tim Bluz kiidab: presidendipaar nägi roosiaia peol välja efektne ning väärikas!

Sirje Karis on suur katsetaja, omades piisavalt julgust, et kostüümide valikul uusi lähenemisi eksperimenteerida. Nõnda oskabki ta valida vägagi ebaharilikke ja eksperimentaalseid fassonge, jäädes sealjuures alati peeneks ning elegantseks. Samamoodi on ka tema aksessuaarid alati väga vinged! Roosiaia peoks valis ta värvilise ja suvise komplekti, mille üldmulje on värske ja šikk.