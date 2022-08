TOP | Tim Bluz nõuab roosiaia vastuvõtu külalistelt nende moevalikute kohta selgitusi. Aga teeb ka pai!

Võrreldes 24. veebruaril toimuva vastuvõtuga, on suvise aiapeo formaadis toimuv vastuvõtt natukenegi vabam. Kuna tegu on vabas õhus toimuva päevase peoga, pakub see külalistele rohkem võimalusi oma garderoobiga eksperimenteerimiseks. Need eksperimendid peavad aga olema viisakad, korrektsed ja toimima kindlates raamides. Võib tunduda, et kuumad ilmad häid valikuid ei soodusta ja justkui limiteerivad moeeksperimente. Omades nii leidlikkust kui fantaasiat, siis nii see olema ei pea!